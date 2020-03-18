Такое мнение высказал в эфире Радиостанции «Эхо Москвы» директор центра образования N 686 «Класс-Центр», заслуженный учитель России Сергей Казарновский.

«Самое не простое — это дистанционное обучение. По большому счету мы не все к этому готовы. Не столько даже по оборудованию, а по обученности учителей. Хотя мы этим (дистанционным обучением — «Эхо Москвы») пользуемся давно, в каких-то частных случаях, но это не было массово. Часть учителей не очень хорошо этим пользуется» — сказал он.

Казарновский отметил, что для того, чтобы все учителя смогли вспомнить, научиться работать с дистанционным обучением будет использована следующая неделя — каникулярная.

«Но я не уверен, что все школы готовы обеспечить такую возможность. Я не уверен, что в стране все дети обеспечены компьютерами. Но другого выхода я не вижу пока» — добавил он.