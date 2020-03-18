Михаил Мишустин поручил ввести с 20 марта временные ограничения на полёты в Великобританию, США и ОАЭ

Об этом говорится на сайте правительства, сообщает «Интерфакс». «Минтрансу России обеспечить введение с 00 часов 00 минут 20 марта 2020 года по московскому времени временного ограничения осуществления пассажирских перевозок с территории РФ на территорию Великобритании, США, ОАЭ и в обратном направлении», — говорится в поручении.

Исключение будет сделано для регулярных рейсов Москва — Лондон (и обратно), Москва — Нью-Йорк (и обратно), Москва — Абу-Даби (и обратно), осуществляемых через терминал F аэропорта «Шереметьево» (терминал F), а также чартерных рейсов, при условии перевозки в РФ российских граждан, в указанные страны — их граждан.

Росавиация должна проинформировать авиакомпании «и иные заинтересованные стороны» о временном ограничении в течение суток.