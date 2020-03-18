С 21 марта в России из-за короновируса отменяются все спортивные соревнования

Соответствующий приказ подписал сегодня Министр спорта страны Олег Матыцин. В соответствии с документом, всем общероссийским спортивным федерациям, а также органам власти регионов России, отвечающим за развитие физкультуры и спорта, рекомендовано отменить или отложить проведение всех официальных спортивных соревнований, начиная с 21 марта и вплоть до особого распоряжения.

К тем соревнованиям, которые все-таки будут проводиться, Минспорт рекомендует не допускать спортсменов, тренеров и иных специалистов из тех регионов России, где объявлен карантин.

Кроме того, Минспорт рекомендовал ограничить работу спортшкол и других организаций, осуществляющих спортивную подготовку детей. К занятиям в них рекомендуется допускать не более 30 человек в каждой группе и только с письменного согласия родителей.

Добавим, что из крупных соревнований на территории России в эти дни проводится турнир претендентов. Шахматисты играют в Екатеринбурге.