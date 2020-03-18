Активисты, которые борются со строительством мусорного полигона, опасаются, что это могут использовать как повод для силового разгона лагеря. Об этом «Эху Москвы» сказала местная журналистка Елена Соловьева.
Следственный комитет уже возбудил уголовное дело.
Неизвестные расстреляли картечью вертолет, который доставлял топливо на стройплощадку на станции Шиес
Активисты, которые борются со строительством мусорного полигона, опасаются, что это могут использовать как повод для силового разгона лагеря. Об этом «Эху Москвы» сказала местная журналистка Елена Соловьева.