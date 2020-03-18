Центризбирком рекомендовал на пост главы Мосгоризбиркома зампреда комиссии Юрия Ермолова

Теперь утвердить это решение должен будет сам МГИК. Предыдущий глава Валентин Горбунов накануне подал в отставку в связи с состоянием здоровья. Он возглавлял столичный избирком на протяжении 25 лет. По его словам, кандидатуру Ермолова он предложил сам.