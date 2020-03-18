Евросоюз обвинил Россию в распространении дезинформации о коронавирусе с целью посеять панику на Западе

Об этом говорится во внутреннем докладе европейского сообщества. Российские прокремлёвские СМИ и интернет-тролли развернули масштабную кампанию дезинформации по поводу напряжённой ситуации с пандемией. Цель — посеять смятение, панику и страх и не дать возможность жителям стран Запада получить достоверную информацию об инфекции.

К примеру, иногда звучит мысль, что коронавирус цитата «человеческое творение, превращённое Западом в оружие», приводит содержание доклада Financial Times. По поводу ситуации в Италии, где быстрыми темпами продолжает расти число заражённых — их больше 30 тысяч — утверждается, что власти страны якобы не способны управлять ситуацией. ЕС почти за два месяца выявил десятки случаев фейковых сообщений, связанных с коронавирусом, говорится в докладе.

Их вбрасывают через сеть фальшивых аккунтов, с которых до этого распространялись ложные сообщения по поводу Сирии и протестов жёлтых жилетов во Франции. В докладе ЕС отмечается, что фейки по поводу коронавируса и борьбы с ним вбрасываются на нескольких европейских языках. К примеру власти страны обвиняют в попытках нажиться на новом вирусе и хвалят Россию и президента Путина за успешную борьбу с распространением инфекции.

Компания Facebook ранее удалила сотни аккаунтов, связанных с российской фабрикой троллей. Её связывают с бизнесменом Евгением Пригожиным. США обвиняли его во вмешательстве в президентские выборы 2016 года. Пригожин сказал, что готовит иск к властям США на 50 миллиардов долларов, сообщает РБК.