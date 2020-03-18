Дочь первого президента Узбекистана приговорена к лишению свободы в третий раз

По делу об организации преступного сообщества, вымогательстве, хищении и отмывании денег Гульнара Каримова получила почти 13 с половиной лет.

В срок наказания, назначенного судом по совокупности преступлений засчитаны сроки, отбытые по первым двум приговорам, — сообщает Верховный суд Узбекистана.

Осужденная — старшая дочь Ислама Каримова, руководившего страной до 2016 года. Ранее она считалась одной из самых влиятельных фигур в стране и работала на высоких дипломатических должностях, однако после конфликта с отцом оказалась под домашним арестом.