Глава Центризбиркома не исключила переноса даты голосования по поправкам в Конституцию

Это может быть сделано, если ситуация с коронавирусом в стране ухудшится, — сказала «Интерфаксу» Элла Памфилова.

«Приоритет — здоровье и безопасность наших людей… Не значит, что общероссийское голосование при любых обстоятельствах произойдет именно 22 апреля, если ситуация на 22 апреля будет такова, что для здоровья и безопасности граждан проводить голосование недопустимо, оно будет перенесено на другие сроки», — подчеркнула она.

Накануне, на встрече с руководителем ЦИК, Владимир Путин также предупреждал, что сроки могут быть сдвинуты. При этом Путин просил главу ЦИК продолжить работу и соответствующим образом настроить коллег.

Голосование по поправкам в основной закон запланировано на 22 апреля.