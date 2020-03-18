Камеры видеонаблюдения в Москве выявили более 200 граждан, нарушивших режим самоизоляции

Об этом на заседании в Мосгордуме сообщил глава ГУ МВД РФ по Москве Олег Баранов, передаёт ТАСС.

«Данная система («Безопасный город») показала свою эффективность при контроле за соблюдением гражданами карантинного режима. Установлено более 200 граждан, допустивших его нарушения», — сказал он.

По данным Баранова, с помощью камер «Безопасного города» в 2019 году были раскрыты 4 тыс. преступлений, задержано восемь человек, находившихся в розыске. Эффективность работы системы растет ежегодно на 15-20%.

Начальник главка подчеркнул, что в Москве в настоящее время установлено 178 тыс. камер, в 2020 году установят еще 9 тыс. камер видеонаблюдения.

Ситуации, когда в городе существуют серьезные риски распространения инфекции и действует режим повышенной готовности, пребывание в больнице является обязательным для тех, у кого присутствуют симптомы ОРВИ и есть основания подозревать у них наличие коронавирусной инфекции. Пребывание в больнице обязательно в течение 14 дней. Именно столько времени длится инкубационный период нового вируса.