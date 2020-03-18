Язык российского законодательства с каждым годом усложняется, утверждают специалисты ВШЭ

Речь идет в том числе о российской Конституции, которая станет сложнее для понимания после принятия поправок. Язык российского законодательства в среднем в десять раз сложнее литературного русского. Одна из ключевых проблем — малое использование глаголов, из-за чего речь становится пассивной. Об этом говорится в исследовании Института государственного и муниципального управления Высшей школы экономики, которое цитирует «КоммерсантЪ».

В ходе своей работы специалисты изучили почти 600 законов. Согласно их выводам, с 1991 года тексты стали сложнее почти на четверть, а их длина выросла в 2,5 раза. Эксперты в том числе сравнивали законы с литературными произведениями. К примеру, интегральный индекс сложности для «Критики чистого разума» Иммануила Канта составляет 48, а самые непростые российские законы имеют рейтинг 65.

Отмечается, что Конституция к сложным документам не относится — ее индекс равен 24. При этом в случае утверждения поправок Основной закон немного усложнится, поскольку в новой версии станет меньше глаголов, а среднее число слов в абзаце вырастет.

Согласно расчетам специалистов, рекордсменом по усложнению законов стал VI созыв Госдумы, проработавший с 2011 по 2016 годы.