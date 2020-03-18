Роспотребнадзор рекомендует гражданам 60+ реже посещать магазины

А также сократить поездки на общественном транспорте, походы в банки и центры госуслуг, ограничить общение с приехавшими из-за границы родственниками и уделять особое внимание гигиене.

«Люди «серебряного возраста» старше 60 лет — в группе особого риска. Именно у пожилых из-за нагрузки на иммунную систему возможны осложнения, в том числе такие опасные как вирусная пневмония. Эти осложнения могут привести к самым печальным исходам. Важно сохранить Ваше здоровье!» — говорится в сообщении на сайте Роспотребнадзора, опубликованном в среду.