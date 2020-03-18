Владельцы газеты «Ведомости» договорились о продаже издания

В заявлении нынешних владельцев говорится, что газета будет по-прежнему «максимально широко освещать и анализировать происходящее в России и в мире». Как будут выстраиваться отношения между новыми владельцами и сотрудниками «Ведомостей» в случае продажи издания, сказать сложно. Об этом сказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» сопредседатель Профсоюза журналистов и работников СМИ Антон Карлинер.

«Насколько повлияет эта продажа на редакционную политику, мне сложно сказать. На российском рынке СМИ смена руководства приводила к кардинальному изменению редакционной политики. Но с другой стороны «Ведомости» — это бренд, который построен на репутации, они ответственно подходят к работе с источниками, и было бы странно что-то менять в работе, и свой главный актив разрушать», — сказал сопредседатель профсоюза журналистов.

Карлинер добавил, что политическая аффилированность владельцев не всегда влияет на редакционную политику издания. Зятьков является гендиректором холдинга «Версия», выпускающего газету «Наша версия», а Голубович раньше работал в структурах Михаила Ходорковского. Во время суда по делу ЮКОСа он выступал свидетелем со стороны обвинения.

Карлинер рассказал, что «профсоюз готов оказать содействие, чтобы права работников были соблюдены». «В ситуации продажи акций важно, чтобы были учтены интересы журналистов. А то бывает так, когда начинается оптимизация редакции, сокращения. То мы будем за этим следить. И если коллегам понадобиться помощь, мы будем помогать», — сказал он.