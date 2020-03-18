Путин не исключил, что средства Фонда национального благосостояния направят на поддержку некоторых категорий граждан

При этом в интервью ТАСС Владимир Путин отметил, что объем ФНБ позволяет использовать часть денег для инвестирования.

«Вопрос, на что инвестиции? На поддержку определенных групп населения и так далее, сказал глава государства. — Вот как раз дискуссия [об этом] сейчас у нас и разворачивается».

По его словам, властям РФ «нужно решать все-таки очень важную задачу — повышение реальных доходов граждан». «Надо думать, как [использовать] имеющиеся у нас ресурсы, а они большие», — отметил российский лидер.

По данным Минфина, объем Фонда национального благосостояния за февраль вырос на 400 миллиардов рублей. Сегодня глава ведомства Антон Силуанов сказал о том, что бюджет этого года будет дефицитным, из-за чего придется задействовать ФНБ.