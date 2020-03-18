В Коми неизвестные обстреляли вертолет, перевозивший горючее к поселку Шиес

В борт Ми-8, по предварительным данным, попали по меньшей мере шесть выстрелов картечью. Как говорится на сайте регионального Следственного комитета, экипаж воздушного судна не пострадал. Возбуждено уголовное дело.

Сайт «МБХ Медиа» пишет, что экоактивисты выступающие против строительства мусорного полигона неподалеку от поселка, называют произошедшее провокацией, под предлогом которой последует попытка разогнать их лагерь.

Протесты в Шиесе не прекращаются с позапрошлого лета. В январе арбитражный суд Архангельской области обязал снести объекты, построенные на станции.