Евгений Дубинин пожаловался в Европейский суд по правам человека на политические мотивы разгона митинга

Который состоялся в Москве 27 июля прошлого года. В жалобе Евгений Дубинин указал, что при задержании его намеренно ударили головой об автозак. Следственный Комитет впоследствии отказался проверять действия силовиков, назвав применение физической силы в отношении пострадавшего «правомерным».

Как пишут «Ведомости», по мнению Дубинина, — «Целью применения к митингующим столь жестких мер было удержать других сторонников оппозиции и общества в целом от участия в публичных акциях и даже от участия в открытой политической дискуссии».

Координатор «Зоны права» Булат Мухамеджанов в беседе с изданием уточнил, что кроме жалобы Дубинина в ЕСПЧ отправят заявления еще от семи пострадавших во время летних акций протеста в Москве.

Среди них — жалоба московского дизайнера Константина Коновалова, которому сломали ногу во время пробежки в районе митинга.