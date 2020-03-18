Во всех российских школах будут объявлены каникулы с 23 марта по 12 апреля

Такое решение было принято Минпросвещения из-за эпидемии коронавируса. Все российские школьники со следующей недели уйдут на вынужденные трехнедельные каникулы — об этом объявил министр просвещения Сергей Кравцов. При этом он заверил, что для них будет организована поддержка дистанционного обучения. Из-за коронавируса также решено было перенести досрочный период ЕГЭ, который должен был начаться 20 марта.

Теперь экзамены будут проведены в основной период в июне. Досрочно ЕГЭ собирались сдавать около 32 тысяч человек — прежде всего речь идет о выпускниках прошлых лет. Между тем, в Минпросвещения разработали план и на тот случай, если основной период сдачи ЕГЭ также окажется под угрозой, но чиновники пока не спешат его озвучивать, передает «Интерфакс».

Помимо прочего, переносятся и всероссийские школьные олимпиады. Теперь их планируют провести после 12 мая. Кравцов пообещал, что никаких сбоев не будет и все результаты обработают вовремя.

На прошлой неделе в Москве и Подмосковье было введено свободное посещение школ. Решить, продолжать ли занятия, было предложено родителям учеников.