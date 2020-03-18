Законопроект о поправках в главный закон страны сегодня будет передан на подпись президенту Владимиру Путину

Ранее документ был одобрен Конституционным судом. Ранее российские ученые, юристы, писатели и деятели культуры выступили против изменения Конституции. Они подписали сразу два письма с призывом остановить «антиконституционный переворот».

Прийти на избирательный участок, однако, необходимо, такое мнение «Эху Москвы» высказал один из подписавших письмо, член Конгресса интеллигенции России Гарри Бардин.

Введение поправок авторы называют разрушением установленного действующей Конституцией правового порядка.