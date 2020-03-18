Российские следователи возбудили уголовное дело по факту нападения на посольстве в Киеве

По словам пресс-секретаря СК Светланы Петренко, оно расследуется по статьям о нападении на учреждение, которое пользуется международной защитой и надругательством над государственным флагом.

Речь идет об инциденте, произошедшем в минувшие выходные во время марша в честь Дня добровольца. Демонстранты бросали в сторону здания диппредставительства зажженные файеры и петарды, а также выстрелили из ракетницы.

После этого они порвали российский флаг и повесили его на забор. На охрану посольства выдвинулись несколько сотен бойцов нацгвардии.