Более 300 человек находятся в Боткинской больнице Петербурга с подозрением на коронавирус

Все они в удовлетворительном состоянии, сообщили в городском оперативном штабе в среду, передаёт «Интерфакс».



«Всего в стационаре больницы им. Боткина 303 пациента. За прошедшие сутки с признаками ОРВИ выписано 26 человек, госпитализировано 78. Состояние у всех удовлетворительное, тяжелых форм течения заболевания нет», — уточнили в штабе.



Подчеркивается, что новых подтвержденных случаев коронавирусной инфекции нет. На данный момент в больнице находятся семь петербуржцев с подтвержденным Covid-19 и один житель Ленинградской области.