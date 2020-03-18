Все они в удовлетворительном состоянии, сообщили в
городском оперативном штабе в среду, передаёт «Интерфакс».
«Всего в стационаре больницы им. Боткина 303 пациента. За прошедшие сутки с признаками ОРВИ выписано 26 человек, госпитализировано 78. Состояние у всех удовлетворительное, тяжелых форм течения заболевания нет», — уточнили в штабе.
Подчеркивается, что новых подтвержденных случаев коронавирусной инфекции нет. На данный момент в больнице находятся семь петербуржцев с подтвержденным Covid-19 и один житель Ленинградской области.
Более 300 человек находятся в Боткинской больнице Петербурга с подозрением на коронавирус
Все они в удовлетворительном состоянии, сообщили в
городском оперативном штабе в среду, передаёт «Интерфакс».