Прощание и похороны Эдуарда Лимонова закроют от общественности и СМИ

Это было последнее желание писателя и политика, сообщили в организации «Другая Россия». Нонконформист, яркий, бескомпромиссный писатель и поэт, непримиримый оппозиционер — так отзываются об Эдуарде Лимонове друзья и соратники. Новости о его смерти вчера многих шокировали. Писатель и политик умер от рака, это официальная причина сообщили в пресс-службе политической организации «Другая Россия».

Чем бы ни занимался Лимонов — будь то литература или политика — он делал это так, что о нём всегда говорили. Автор десятков книг, подчас эпатажных, провоцирующих, но честных и предельно искренних. «Это я Эдичка», «Подросток Савенко», «Дневник неудачника», «Палач», «Книга мёртвых», «В Сырах» — немногие из них. В 80-х писатель-эмигрант, живущий в Париже. Позднее основатель Национал-большевистской партии, нашумевшей в 90-е и первой половине нулевых годов. В ней состояли Егор Летов и Сергей Курёхин, Александр Дугин и многие другие.

НБП запомнилась акциями прямого действия, одна из самых известных — захват приёмной президента Путина в декабре 2004 года. Годом позже партия была запрещена в России. Лимонов почти всю жизнь был в конфронтации с властью. За это в нулевых отсидел в тюрьме. После событий в Крыму и на Украине он к удивлению некоторых соратников стал поддерживать позицию российских властей и отстаивал её на разрешённых акциях.

Эдуарду Лимонову было 77 лет.