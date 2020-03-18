Российским силовикам рекомендовали не ездить за границу из-за коронавируса

Соответствующие распоряжения получили сотрудники ФСБ, Генпрокуратуры, ФСО, Следственного комитета, МВД и МЧС. Об этом пишет РБК со ссылкой на источники и копии документов. При этом один из собеседников газеты отметил, что хотя речь идет о рекомендациях, в ведомствах из рассматривают как запрет.

У сотрудников, имеющих доступ к секретной информации, зачастую загранпаспорта хранятся в сейфах руководителей подразделений.

Число заразившихся коронавирусом в стране превысило 100 человек, полвоина из них — в Москве.