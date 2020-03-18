Россия предлагала Белоруссии создать единую таможню и суд Союзного государства

А также единые налоговые и антимонопольные органы. В ходе переговоров об интеграции России и Белоруссии Москва предлагала создать 12 наднациональных органов— сообщает РБК. Обсуждались единые регуляторы в области транспорта, промышленности, сельского хозяйства, связи, а также регулятор объединенных рынков газа, нефти и электроэнергии.

Кроме того, предлагалась разработка «дорожных карт» по созданию общих банков данных правоохранительных органов, а также унификации законодательства, регулирующего деятельность правоохранительных структур и спецслужб.

Добавим, что дорожные карты по углублению интеграции планировалось подписать к 20-летию договора о создании Союзного государства, который был заключен в 1999 году.

Белоруссия приостановила работу над дорожными картами по интеграции с Россией до решения вопроса с поставками нефти.