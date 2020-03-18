Z Архив новостей новости
5 1 6 140
10:02, 18 марта 2020

Россия предлагала Белоруссии создать единую таможню и суд Союзного государства

А также единые налоговые и антимонопольные органы. В ходе переговоров об интеграции России и Белоруссии Москва предлагала создать 12 наднациональных органов— сообщает РБК. Обсуждались единые регуляторы в области транспорта, промышленности, сельского хозяйства, связи, а также регулятор объединенных рынков газа, нефти и электроэнергии.

Кроме того, предлагалась разработка «дорожных карт» по созданию общих банков данных правоохранительных органов, а также унификации законодательства, регулирующего деятельность правоохранительных структур и спецслужб.

Добавим, что дорожные карты по углублению интеграции планировалось подписать к 20-летию договора о создании Союзного государства, который был заключен в 1999 году.
Белоруссия приостановила работу над дорожными картами по интеграции с Россией до решения вопроса с поставками нефти.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 13 марта Поздравить…

5 274 6 8682 13.03
Kэхо москвы, день рождения, праздники, общество, события
Блоги

Александр Горный блогер, Крым

Путина надо понять и поддержать, он Наш Лидер! Не беситесь, черти! Я теперь за страну спокоен, проголосуем за поправочки, выдохнем и пойдём дальше в наше светлое будущее с нашим национальным Лидером…

5 209 6 60804 11.03
Kпутин, власть, общество, мнения
Блоги

Григорий Явлинский политик, основатель партии «Яблоко»

Путинские поправки и «обнуление» — вне закона Окончательная делегитимация, то есть лишение всякой законности, Конституции страны ставит под удар будущее России…

5 209 6 64345 11.03
Kпутин, конституция, мнения
Блоги

Любовь Соболь юрист Фонда борьбы с коррупцией

+ Выдвигаюсь на выборы в Госдуму Выдвигаюсь на выборы в Госдуму Мы не хотим жить при Путине до 2036-го года. Мы не хотим молча смотреть за тем, как Россия теряет время вместо того, чтобы развиваться и идти вперед. Ради этого я выдвигаюсь в Госдуму…

5 127 6 11658 17.03
8читать ;смотреть
Kвыборы, госдума, мнения
Интервью Условно ваш

Виталий Милонов Егор Жуков гости: Виталий Милонов, Егор Жуков

Е.Жуков: Либо я сошел с ума, либо пять минут назад Виталий Милонов говорил, что нельзя у народа спрашивать.
В.Милонов: Нет, это либералы так считают.
Е.Жуков: А, это либералы так считают. Я вас понял…

5 216 6 40126 11.03
#слушать 42:59 8читать ;смотреть $скачать 9.8 МБ
Kполитика, власть, государство, путин, демография, видео
Блоги

Карина Орлова журналист

Кремль может расслабиться Поэтому россиян надо задействовать другими методами. А именно, идти на референдум и там остроумничать и вздыхать и ставить галочку за кандидата Нет…

5 143 6 35939 11.03
Kпутин, конституция, мнения
Блоги

Виктор Шендерович писатель

Ничего не произошло Ну да, не стали заморачиваться шашнями с Госсоветом и Белоруссией, отымели Конституцию в открытую, под удачный денек, по случаю коронавируса. А кого стесняться? Нас, что ли? Оно даже честнее, когда в открытую…

5 175 6 105573 11.03
Kпутин, конституция, власть, политика, рф, мнения
Блоги

Михаил Ходорковский общественный деятель

Мы – гражданское общество Не будет ли участие в этом «голосовании» в любой форме, его легитимацией? Конечно, нет!..

5 160 6 34787 11.03
Блоги

Полный текст поправок в Конституцию «Внести в Конституцию Российской Федерации, принятую всенародным голосованием 12 декабря 1993 года (Российская газета, 1993, 25 декабря), следующие изменения…»

5 35 6 11078 11.03
Kконституция, законы, события
Блоги

+ Владимир Путин: Да плевать на них, на эти санкции Владимир Путин: Да плевать на них, на эти санкции О санкциях как стимуле для развития экономики…

5 307 6 51471 16.03
8читать ;смотреть
Kполитика, путин, санкции, мнения
Блоги

Андрей Пионтковский публицист, политолог

Верхняя палата На эту жалкую роль сознательно обрек Украину появившийся из ниоткуда продюсер государственной измены Ермак, подписавший протокол, впервые накладывавший на Украину односторонние обязательства…

5 152 6 27621 16.03
Kукраина, рф, власть, мнения
Блоги

Антон Орехъ обозреватель

Больше пяти тыщ не собираться Поправки мы все равно примем! А на участки для голосования можно приходить, не боясь никаких ограничений. Там сама Конституция и чудотворные лечебные Поправки защитят нас от всех болезней, обнулят их и продлят наше крепкое здоровье…

5 58 6 26449 11.03
Kвласть, москва, права, конституция, законы, мнения
Блоги

Полиция американского Солт-Лейк-Сити из-за коронавируса призвала преступников свернуть криминальную деятельность Правоохранители поблагодарили преступников за понимание…

5 36 6 6771 15.03
Kобщество, сша, преступность, коронавирус, события
Блоги

+ Владимир Путин: Это я позвонил Трампу со словами благодарности Владимир Путин: Это я позвонил Трампу со словами благодарности Нет, что ж там отползать. Они не отползли, они отпрыгнули в сторону. И мы здесь ни при чём. Это пускай они скажут спасибо Михаилу Николаевичу…

5 64 6 48586 11.03
8читать ;смотреть
Голосование
Как вы оцениваете официальные данные о распространении коронавируса в РФ?
5 95 6 18283 13.03
Блоги

Блог «Новой газеты»

Михаил Горбачев: «Если следствие политики — война, то долой такую политику!» Обращение Михаила Горбачева к мировым лидерам…

5 372 6 72719 12.03
Kгорбачев, мнения

Популярное за неделю

Новости

К станции Шиес в Архангельской области после обстрела вертолёта, который вёз туда топливо, стягивают полицию Активисты называют стрельбу провокацией и опасаются, что протестный лагерь разгонят…

5 17 6 6947
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

3227900
Если бы не экономили на постановке, Володин бы ткнул палец в магнитолу — и должна был раздаться заводная мелодия «На полянке зайки танцевали». И все 19 зайчиков Конституционного суда, совершенно случайно оказавшиеся в Думе…

5 68 6 188967 11.03
#слушать 48:59 8читать ;смотреть $скачать 11.2 МБ
Голосование
Как вы оцениваете официальные данные о распространении коронавируса в РФ?
5 95 6 18451 13.03
Блоги

Александр Горный блогер, Крым

Будет массовая безработица, голодные бунты, введут налог на жизнь Сейчас и ёжику, и ослику понятно, что – началось. Но никто не знает, когда и как это закончится. Не менее важно понять с какими потерями мир, и мы выйдем из очередного кризиса. Выживут не все и не все справятся…

5 183 6 396095 16.03
Kполитика, коронавирус, кризис, экономика, мнения
Блоги

Александр Невзоров публицист

+ Вирус оказался законченным мерзавцем, для которого нет ничего святого Вирус оказался законченным мерзавцем, для которого нет ничего святого Пандемия, которую учинил уханьский вирус — это не только гробы и карантины. Это и забавные истерики фанатиков ЗОЖ…

5 165 6 155410 15.03
Kобщество, здоровье, курение, коронавирус, видео, мнения
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 8385151
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4411517

Сегодня в эфире