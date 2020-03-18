У газеты «Ведомости» сменятся владельцы

Покупателями издания стали издатель Константин Зятьков и управляющий директор Arbat Capital Алексей Голубович. Медиаменеджер Демьян Кудрявцев и его бизнес-партнеры Владимир Воронов и Мартин Помпадур договорились о продаже «Ведомостей» — переход актива под управление новых собственников начнется уже сегодня. Об этом изданию рассказал сам Кудрявцев. По его словам, сделка должна быть закрыта в течение одного-двух месяцев. Ее сумма не раскрывается.

Покупатели — Константин Зятьков и Алексей Голубович — также подтвердили свое участие в сделке. При этом Голубович утверждает, что финального решения о покупке все еще нет. Если стороны договорятся, он станет владельцем неконтрольного пакета «Ведомостей».

О грядущей смене собственников издания на прошлой неделе писало интернет-издание «Медуза». Тогда стороны отрицали, что заключили соглашение. Кудрявцев же ранее вообще утверждал, что у него «нет никакой доли в газете «Ведомости». Между тем, по данным «Медузы», сделка оценивается не менее чем в 15 миллионов евро.

По утверждению Голубовича и Зятькова, они не собираются вмешиваться в редакционную политику «Ведомостей».