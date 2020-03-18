Банк РФ сможет разрабатывать программы по повышению доступности финансовых услуг для граждан и представителей бизнеса

Законопроект, внесенный в Государственную Думу группой депутатов и сенаторов, будет рассмотрен сегодня в первом чтении. Помимо доступности финансовых услуг он предполагает повышение грамотности участников рынка в этой сфере. При том, что Центробанк уже в 2018 году разработал стратегию действий, которые направлены на выполнение этих целей, законодательно за Банком России эта функция закреплена не была.

По мнению заместителя председателя фракции «Единая Россия» Андрея Исаева это создает проблемы при определении долгосрочных целей и задач в данной области и в препятствует достижению необходимого уровня доступности финансовых услуг для представителей малого и среднего бизнеса, а также частных лиц.

Стратегия повышения финансовой грамотности рассчитана на период с 2017 по 2023 год.