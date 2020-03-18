Компания «Боинг» добивается от американских властей многомиллиардной финансовой помощи

В свете распространения коронавируса авиапроизводитель призвал поддержать отрасль, в том числе, с помощью гарантий по кредитам. В заявлении, опубликованном на сайте «Боинг» говорится о сумме не менее 60 миллиардов долларов.

Корпорация переживала серьезный кризис и до появления трудностей, касающихся пандемии — ранее она заморозила производство моделей 737Мах из-за того, что на фоне катастроф этих лайнеров их использование по всему миру было приостановлено.

Ранее Дональд Трамп говорил, что Вашингтон готов оказать содействие «Боинг», но не уточнил, в какой именно форме.