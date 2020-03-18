Мосгорсуд должен огласить приговор двум фигурантам дела о беспорядках на Хованском кладбище

В мае 2016 года там погибли 3 человека, более 30 получили ранения. В ходе прений сторон прокурор попросил назначить лидеру общественной организации «Здоровая нация» Георгию Макарьеву наказание в виде 8,5 лет колонии строгого режима, а Шахмохмаду Шаптуркаеву — четыре года общего режима. В настоящее время оба находятся под стражей.

Ранее по делу были осуждены 16 человек. Главный фигурант — бывший начальник отделения столичного ГБУ «Ритуал» Юрий Чабуев — получил 11 лет — он признан организатором драки, остальные от 3,5 до 11,5. Всего в побоище у центрального входа на крупнейшее столичное кладбище участвовали около 200 человек, более половины из них были задержаны.

По версии следствия, массовая драка с использованием бит, арматуры и огнестрельного оружия между выходцами из Средней Азии и Северного Кавказа произошла из-за попытки передела бизнеса: руководство решило силой вытеснить гастарбайтеров из Таджикистана, отказавшихся отдавать администрации часть своего дохода от вольнонаемной деятельности.

В декабре 2017 года Щербинский суд Москвы приговорил по делу о массовой драке на Хованском кладбище шестерых уроженцев Центральной Азии к трем годам колонии. Все они уже вышли на свободу. Несколько человек до сих пор находятся в розыске.