Коронавирус обнаружен во всех штатах США и всех странах Европы

Последним регионом Соединенных Штатов, где выявили случаи заражения, стала Западная Вирджиния. Кроме того, накануне о двух заболевших сообщила Черногория, последняя страна в Европе, где не было инфицированных.

По последним данным, в мире число зараженных приближается к 200 тысячам, почти 8 тысяч умерли.