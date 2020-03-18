В России к изготовлению медицинских масок привлекут заключенных

Об этом пишет РБК со ссылкой на поручение премьера Михаила Мишустина Федеральной службе исполнения наказаний. Кроме того, Росгвардия и Минобороны должны будут занять на производстве масок военных, а Минпросвещения и Минобрнауки — студентов и учащихся колледжей. Поручение главы кабмина связана с распространением коронавируса.

В России, по официальным данным, уже более ста человек заражены. Половина из них — в Москве. На территории страны введен режим повышенной готовности.

114 заболевших коронавирусом зарегистрировано в 26 регионах России, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

Помещение граждан РФ в карантин в связи с угрозой коронавируса является вынужденной мерой, которая не должна влиять на их доход, отметила Голикова, будет пересмотрен порядок выдачи больничных листов