К станции Шиес в Архангельской области после обстрела вертолёта, который вёз туда топливо, стягивают полицию

Активисты называют стрельбу провокацией и опасаются, что протестный лагерь разгонят. Вертолёт обстреляли не меньше шести раз, по предварительным данным картечью, сообщили в Следственном комитете. Это произошло в Республике Коми. Возбудили уголовное дело по статье покушение на убийство из хулиганских побуждений, стрелков ищут.

Вертолёт вылетел из города Емва в Коми, он направлялся на станцию Шиес соседней Архангельской области, на борту было 4 человека, никто не пострадал. Вертолёт действительно прилетал и разгружал бочки с соляркой, такая доставка небезопасна и противоречит закону, говорят активисты, которые многие месяцы сопротивляются появлению на Шиесе в нескольких километрах от границы с Коми мусорной свалки.

На неё хотят свозить отходы из Москвы. Никто из активистов стрельбы не слышал, в лагере оружия нет. Тем не менее, протестующие не исключают, что стрельбу могли устроить провокаторы, чья задача довести ситуацию до силового разгона, пишет Новая газета. В сторону Шиеса после инцидента с вертолётом стали стягивать полицию. Автобус с архангельскими силовиками заметили в ближайшем к лагерю активистов поселке в Коми.

На Шиесе ранее уже началось строительство объекта для складирования мусора из Москвы. Арбитражный суд Архангельской области в начале года признал его самовольной постройкой и обязал компанию «Технопарк» снести часть возведенных строений. Она решение обжаловала.