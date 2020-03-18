Центризбирком рассмотрит вопрос о новом главе Могоризбиркома

Это место оказалось вакантным после того, как свой пост покинул занимавший его четверть века Валентин Горбунов.

На должность председателя столичной избирательной комиссии, как ожидается, будет предложен его нынешний заместитель Юрий Ермолов. Об этом сообщил накануне зампредседателя ЦИК Николай Булаев.

Об отставке 66-летнего Горбунова стало известно накануне. Он сообщил, что это его собственное решение, связанное с состоянием здоровья. Он уже на пенсии, а сейчас находится в больнице. Причину госпитализации он не уточнил. Горбунов отметил, что сам предложил кандидатуру, которая рассматривается на эту должность. В Горизбиркоме эту информацию подтвердили, пояснив, что Горбунов остается в действующем составе комиссии.

Горбунов возглавлял Мосгоризбирком с 1995 года. Прошлым летом его отставки требовала оппозиция, критикуя из-за недопуска независимых кандидатов к выборам в Мосгордуму.

Центризбирком проведет сегодняшнее и другие ближайшие заседания без непосредственного присутствия СМИ. Трансляция будет организована в онлайн режиме. Такое решение принято в связи с угрозой распространения коронавируса.