В Москве противников строительства юго-восточной хорды вызвали на допрос

«Новая газета» со ссылкой на пресс-секретаря «Открытой России» пишет, что по меньшей мере пятерых активистов обязали этим утром прийти в отдел полиции.

Согласно повесткам, допросы проведут по делу о сломавшихся датчиках радиации. Они принадлежат компании «Радон», которая занимается вывозом радиоактивных отходов с территории завода Полиметаллов, на которой планируется вести строительные работы.

Активисты уже несколько месяцев круглосуточно дежурят неподалеку от могильника. Они считают, что строительство может привести к распространению радиоактивных веществ в воздухе и воде.