Похороны Эдуарда Лимонова и прощание будут закрытыми для широкой общественности и прессы

Таким было его последнее желание — сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу «Другой России». Писатель и политик умер накануне на 78 году жизни. По официальным данным, причиной смерти стало онкологическое заболевание.

В 1974 году Лимонов эмигрировал из СССР, в начале 90-х вернулся в Россию, где основал «Национал-большевистскую партию», впоследствии признанную экстремистской и запрещенной. Позже была создана коалиция «Другая Россия».

Лимонов известен как автор книг «Это я, Эдичка», «История его слуги», «Дневник неудачника» и других. Его последняя книга «Старик путешествует» готовится к публикации.