В Новой Москве начнут строить инфекционный центр для больных коронавирусом

Он будет создан из быстровозводимых конструкций в поселении Вороновское деревни Голохвастово.

Площадку для строительства инфекционного центра активно готовят в последние дни — помимо самого учреждения, там будут проложены около 15 километров дорог, включая окружную дорогу вокруг участка. К постройке больницы планируется привлечь около 5-6 тысяч человек. Для этого идет мобилизация всех строительных компаний Москвы, рассказал ТАСС заммэра Андрей Бочкарев.

Инфекционный центр появится почти в чистом поле — по словам мэра Сергея Собянина, крупных жилых комплексов в том районе нет, а ближайшие индивидуальные жилые дома находятся в 250 метрах от будущей больницы. Градоначальник заверил, что никакой опасности для местных жителей она представлять не будет.

Комплекс разместится на площади в 70 тысяч квадратных метров и будет состоять из нескольких корпусов. Инфекционный центр будет рассчитан на 500 мест, в том числе 250 коек реанимации.

Точные сроки завершения строительства центра не называются, но, по словам Бочкарева, счет идет на недели.