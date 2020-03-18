Украина закрывает пассажирские перевозки, чтобы предотвратить распространение коронавируса

Вплоть до 3 апреля в стране нельзя будет перевозить одновременно более 10 человек. Запрет касается всего городского транспорта — автобусов, троллейбусов, трамваев и маршруток, которые выполняют регулярные рейсы по улицам населенных пунктов.

Украинская железная дорога сможет организовывать отдельные рейсы, но только в частном порядке и при наличии согласований с Министерствами инфраструктуры и охраны здоровья, а также с администрацией Госпогранслужбы.

Все прочие пассажирские перевозки железнодорожном транспортом запрещены. Также прекращается авиасообщение, междугородние и межобластные рейсы. Цены на проездные документы будут ограничены. Тем, чьи рейсы были отменены, компенсируют полную стоимость билетов.

Накануне в Днепре, Киеве и Харькове было остановлено метро, а также закрыты рестораны, кафе, торговые центры и прочие места массового отдыха людей.