Ещё две страны Европы с этого дня вводят меры по изоляции своих граждан из-за пандемии коронавируса

Правда делают это по-разному. В Сербии ввели комендантский час. Он будет действовать в вечернее и ночное время. Больницы и миграционные центры берёт под контроль национальная армия. Общественный транспорт временно приостановил работу по всей стране. Ранее президент Вучич распорядился закрыть школы и вузы до конца учебного года.

В стране больше 70 заражённых коронавирусом. На этом фоне в Бельгии, где заболевших больше тысячи двухсот, сегодня тоже начинают действовать дополнительные ограничения, но таких жёстких нет. Жителям рекомендуют оставаться по возможности дома, при этом прогулки не запрещены. Активная деятельность на свежем воздухе рекомендуется с семьёй или друзьями, но при соблюдении некоторой дистанции, приводит «Интерфакс» позицию властей.

Комендантского часа в стране нет, но любые собрания запрещены, предупредил Национальный совет безопасности Бельгии. Как и поездки за границу без острой необходимости. В Бельгии, где уже закрыты школы и вузы, та же участь сегодня постигнет многие торговые объекты, кроме продуктовых, аптек, зоомагазинов и книжных, они не будут работать в Бельгии до 5 апреля.

Ранее меры по изоляции своих граждан ввели Франция, Испания, Германия и ряд других стран ЕС.