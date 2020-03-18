Проект закона о дистанционной продаже лекарств обсудят сегодня депутаты Госдумы

Комитет по охране здоровья вчера рекомендовал нижней палате документ принять.

Ускорить работу над законопроектом Госдуму попросил премьер Михаил Мишустин. Документ уже приняли в первом чтении. После этого к нему возникли вопросы у Минздрава. Возражения ведомства вызвала норма, которая разрешает дистанционную продажу лекарственных препаратов с 2022-го года, сообщил первый замглавы фракции «Единая россия» Андрей Исаев. Депутаты в непростой ситуации, вызванной пандемией коронавируса, готовы пойти навстречу партнёрам в правительстве, убрать такую норму и принять законопроект в той редакции, которая всех устраивает, сказал вчера Исаев. Предполагается, что сегодня проект закона пройдёт второе, основное чтение, а уже завтра его обсудят и окончательно примут в третьем. Накануне Всероссийский союз пациентов призвал президента разрешить дистанционную торговлю лекарствами из-за коронавируса. Путин вечером сообщил, что подписал соответствующий указ.

Госдума вчера приняла в первом чтении ещё один законопроект о возможности правительства фиксировать цены на лекарства при угрозе эпидемии. Депутаты намерены рассмотреть и принять документ как можно скорее.