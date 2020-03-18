Министерство культуры закрыло для посещения федеральные театры, цирки, концертные залы, библиотеки и музеи из-за коронавируса. Такие же рекомендации ведомство направило и властям во всех регионах страны.

Минкульт ввел временный запрет на проведение спектаклей, музыкальных концертов, цирковых представлений, выставок, показов кино и других массовых мероприятий. Глава ведомства Ольга Любимова объявила, что делается это из заботы о здоровье граждан. Она также попросила руководителей культурных объектов обратить внимание на здоровье своих пожилых сотрудников и по возможности организовать для них удалённую работу.

В распоряжении Минкульта при этом не сказано, как учреждениям следует поступить с билетами, которые клиенты уже купили. Агентство ТАСС пишет, что некоторые театры готовы вернуть за них деньги/

При этом, в Москве и до этого приказа отменили большинство киносеансов и концертов. В минувший понедельник мэр Сергей Собянин подписал указ, согласно которому в столице нельзя проводить любые мероприятия с участием более пятидесяти человек.

По данным властей, сейчас в России выявили у ста четырнадцати человек. Десять из них заразились уже внутри страны.