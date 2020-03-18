Власти пока не собираются переносить общероссийское голосование по Конституции из-за пандемии коронавируса. Владимир Путин накануне подписал указ о проведении его 22 апреля. Российская избирательная система к этому готова, сообщила президенту глава ЦИКа Элла Памфилова.

На голосование будет вынесен только один вопрос о том, одобряет ли гражданин изменения в Конституцию. При этом поправок предложено много. В том числе и обнуление президентских сроков Владимира Путина, что позволит ему быть у власти до 2036 года.