Джо Байден выиграл внутрипартийные выборы в еще в трёх штатах – Флориде, Иллинойсе и Аризоне

В Огайо запланированное голосование отменили из-за коронавируса. Тем самым бывший вице-президент США увеличил отрыв от сенатора Берни Сандерса по числу делегатов, которые на съезде Демократической партии выберут соперника Дональда Трампа на президентских выборах.