Джо Байден выиграл внутрипартийные выборы в еще в трёх штатах – Флориде, Иллинойсе и Аризоне

В Огайо запланированное голосование отменили из-за коронавируса. Тем самым бывший вице-президент США увеличил отрыв от сенатора Берни Сандерса по числу делегатов, которые на съезде Демократической партии выберут соперника Дональда Трампа на президентских выборах.
2020-03-18T06:46:00+03:00
2020-03-18T06:49:39+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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06:46, 18 марта 2020
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