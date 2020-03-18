В худшем сценарии кризиса, смоделированного Сбербанком, курс доллара может достигнуть ста рублей

Он предполагает также цену нефти в 20 долларов за баррель и остановку производства в России. Глава Сбербанка Герман Греф отметил, что это совершенно экстремальный вариант развития событий, но даже при таком сценарии для банка и его клиентов не должно быть драматических последствий, пишет газета «Ведомости». Греф также призвал как можно меньше пользоваться наличными из-за угрозы коронавируса. Накануне о возможности падения курса рубля на 30% сообщило агентство «Блумберг».
2020-03-18T06:15:00+03:00
2020-03-18T06:19:08+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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06:15, 18 марта 2020
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