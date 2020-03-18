Пикеты в защиту крымских татар пройдут сегодня в Петербурге

Местные активисты вот уже пять лет проводят это мероприятие, несмотря на провокации и задержания.

Петербургский гражданские активисты выйдут сегодня на Невский проспект в одиночные пикеты в поддержку крымских татар. Ежемесячная акция называется «Стратегия-18». Это число связано с 18 мая 1944 года. Тогда началась сталинская депортация крымских татар. «Стратегию-18» бессрочно проводят активисты местного движения «Мирное сопротивление». Они считают, что после присоединения Крыма к России начался новый виток репрессий против местных татар. В Кремле же полагают, что борются с исламскими террористами на полуострове. В прошлогоднем докладе генсекретаря ООН о нарушении прав человека в Крыму, отмечается, что фундаментальной основой для уголовного преследования жителей полуострова стало навязывание им российского гражданства и распространение российского уголовного законодательства, что запрещено Гаагской и Женевской конвенциями.

На этот раз акция «Стратегия-18”пройдет в пятую годовщину присоединения Крым к России.