В Якутии уволили главу департамента ветеринарии Василия Бураева

Это произошло после убийства около двухсот собак и кошек в местном пункте передержки.

О том, что Бураев освобождён от должности у себя в твиттере написал глава республики Айсен Николаев. При каких обстоятельствах это произошло и что послужило причиной, он не уточнил. Официальных сообщений от властей Якутии также пока не поступало.

Агентство РИА «Новости» тем временем пишет, что руководителя департамента ветеринарии сменили после скандала, который произошел в начале марта. В одном из местных пунктов передержки зоозащитники нашли трупы ста пятидесяти трёх собак и сорока восьми кошек. Они выкладывали в социальные сети видеозаписи, где заметно, как тела сложены в железном контейнере во дворе. На некоторых еще оставались следы крови.

При этом в самом департаменте отрицали, что животные были убиты жестоким образом. В сообщении ведомства было указано, что специалисты усыпили их инъекциями из-за того, что звери контактировали с собакой, которая была заражена бешенством. В итоге губернатор объявил о начале специальной проверки и запретил убивать всех кошек и собак, у которых есть подозрение на это заболевание.

Бураев возглавлял департамент ветеринарии с 2018-ого года.