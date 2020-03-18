Джо Байден увеличил отрыв от Берни Сандерса в президентской гонке

Бывший вице-президент США победил на первичных выборах в штатах Флорида и Иллинойс. Данных по Аризоне еще нет, в Огайо запланированное голосование отменили из-за коронавируса. Теперь у Байдена больше 1100 делегатов, которые проголосуют на него на съезде Демократической партии, где определят кандидата в президенты. Сандерс набрал почти 840 выборщиков.
2020-03-18T05:06:00+03:00
2020-03-18T05:24:54+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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05:06, 18 марта 2020
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