Джо Байден увеличил отрыв от Берни Сандерса в президентской гонке

Бывший вице-президент США победил на первичных выборах в штатах Флорида и Иллинойс. Данных по Аризоне еще нет, в Огайо запланированное голосование отменили из-за коронавируса. Теперь у Байдена больше 1100 делегатов, которые проголосуют на него на съезде Демократической партии, где определят кандидата в президенты. Сандерс набрал почти 840 выборщиков.