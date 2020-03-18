В столичном штабе по коронавирусу назвали фейками сообщения, что Москву будут дезинфицировать с воздуха

Ранее в соцсетях появилась информация о том, что специальные составы будут якобы распылять ночью с вертолетов, передает ТАСС. Накануне вице-мэр Анастасия Ракова назвала ложной другую информацию – газета «Ведомости» написала, что власти Москвы рассматривают возможность закрыть город на въезд и выезд, ввести комендантский час и остановить работу общественного транспорта, в том числе метро.