Фондовый рынок США вырос на 5% после заявлений властей о мерах поддержки экономики из-за пандемии коронавируса

По оценке газеты «Уолл-стрит джорнэл», рост индексов последовал за новостями о готовности Белого дома для решения проблем с ликвидностью покупать определенные американские ценные бумаги на сумму до одного триллиона долларов. Как передает CNN, министр финансов Стивен Мнучин сказал сенаторам, что если не принять стимулирующие меры, то уровень безработицы в США может вырасти с 3,5 до 20%. Днем ранее торги на биржах в США завершились обвалом на 12%, который стал крупнейшим с 1987 года.
2020-03-18T05:05:00+03:00
2020-03-18T05:19:31+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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05:05, 18 марта 2020
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