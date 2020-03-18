Фондовый рынок США вырос на 5% после заявлений властей о мерах поддержки экономики из-за пандемии коронавируса

По оценке газеты «Уолл-стрит джорнэл», рост индексов последовал за новостями о готовности Белого дома для решения проблем с ликвидностью покупать определенные американские ценные бумаги на сумму до одного триллиона долларов. Как передает CNN, министр финансов Стивен Мнучин сказал сенаторам, что если не принять стимулирующие меры, то уровень безработицы в США может вырасти с 3,5 до 20%. Днем ранее торги на биржах в США завершились обвалом на 12%, который стал крупнейшим с 1987 года.