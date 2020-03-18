Цена нефти марки Brent накануне вечером упала ниже 29 долларов за баррель

На этом фоне Ирак призвал страны ОПЕК созвать внеочередную встречу ОПЕК+. Ранее Россия отказалась сохранить сделку с нефтяным картелем по сокращению добычи сырья. За этим последовал обвал цен на нефть на 30% с резким падением курса рубля. Теперь рубль вновь слабеет. Как пишут «Ведомости», согласно худшему сценарию кризиса, смоделированного Сбербанком, доллар может подорожать до ста рублей.
2020-03-18T05:05:00+03:00
2020-03-18T05:19:05+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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05:05, 18 марта 2020
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