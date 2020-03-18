Умер писатель и политик Эдуард Лимонов

Ему было 77. О его смерти сообщил депутат и литератор Сергей Шаргунов. По данным СМИ, два дня назад Лимонова экстренно госпитализировали в связи с обострением онкологического заболевания. Эдуард Лимонов основал Национал-большевистскую партию, которая была запрещена по решению суда. После этого он был организатором серии протестных акций «Марш несогласных» за отставку Владимира Путина и «Стратегия-31» в защиту свободы собраний, пытался выдвинуться на президентских выборах 2012 года, а также в 2010 году создал новую партию «Другая Россия» — ей неоднократно отказывали в регистрации.