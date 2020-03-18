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04:05, 18 марта 2020

Джо Байден лидирует с большим отрывом на первичных в штатах Флорида и Иллинойс

Данных по Аризоне пока нет, в Огайо голосование отменили из-за коронавируса. Во Флориде у Байдена, по предварительным данным, 62%, у сенатора Берни Сандерса – 23%. В Иллинойсе 57% и 39% соответственно. По последним данным, у бывшего вице-президента США уже больше 1100 делегатов, его соперник пока набрал примерно 840. Речь идет о тех, кто на съезде Демократической партии будет голосовать за того или иного кандидата в президенты.



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