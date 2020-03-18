Джо Байден лидирует с большим отрывом на первичных в штатах Флорида и Иллинойс

Данных по Аризоне пока нет, в Огайо голосование отменили из-за коронавируса. Во Флориде у Байдена, по предварительным данным, 62%, у сенатора Берни Сандерса – 23%. В Иллинойсе 57% и 39% соответственно. По последним данным, у бывшего вице-президента США уже больше 1100 делегатов, его соперник пока набрал примерно 840. Речь идет о тех, кто на съезде Демократической партии будет голосовать за того или иного кандидата в президенты.
2020-03-18T04:05:00+03:00
2020-03-18T04:29:21+03:00
https://echo.msk.ru/news/2607724-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
04:05, 18 марта 2020
Загрузка комментариев...