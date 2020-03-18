В Мурманске нашли сбежавшего из больницы моряка с подозрением на коронавирус

Об этом сообщили в региональном штабе по ситуации с новым заболеванием. Его поместят обратно в больницу. Как сообщает издание «Мурманский вестник», речь идет о 68-летнем моряке, снятого с судна «Стакфелл», которое прибыло из Норвегии. У мужчины обнаружили симптомы ОРВИ и взяли анализ на коронавирус, который оказался положительным.
2020-03-18T04:05:00+03:00
2020-03-18T04:23:13+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:05, 18 марта 2020
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