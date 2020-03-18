В России 22 апреля, несмотря на пандемию коронавируса, проведут общероссийское голосование

Соответствующий указ накануне подписал Владимир Путин. Президент сказал в телеэфире, что голосование будет только в том случае, если позволит ситуация. Между тем, в Москве до 10 апреля запрещены мероприятия с участием более 50 человек. Оснований предполагать, что ко дню голосования коронавирус удастся победить, пока нет. Подавляющее большинство избирательных участков находится в школах.

На голосование будет вынесен только один вопрос о том, одобряет ли гражданин изменения в Конституцию. При этом поправок предложено много. В том числе и обнуление президентских сроков Владимира Путина, что позволит ему быть у власти до 2036 года.